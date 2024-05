di Redazione

Sarà una tre giorni all’insegna di Isernia capitale della medicina. Dal 9 all’11 maggio infatti la città molisana vedrà in scena il congresso medico “Molise 20204 Know and Trust”. Il simposio biennale di chirurgia vascolare e cardiologia in cui verranno affrontati temi riguardanti patologie cardiovascolari che, nei paesi occidentali, rappresentano la prima causa di morte. “Fondamentale diventa la prevenzione e uno stile di vita sano” ha dichiarato il dottor Luca Iorio, responsabile della Chirurgia Vascolare dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, che questa mattina ha presentato l’evento alla stampa al fianco della dottoressa Angela Colavita, direttore del reparto di Cardiologia sempre dell’ospedale di Campobasso e del direttore generale Asrem, il dottor Giovanni Di Santo che ha puntualizzato: “la sanità molisana non ha nulla da invidiare a quella della altre regioni. L’Asrem è a sostegno dei medici ed insieme, in maniera corale, stiamo riorganizzando un sistema con l’obiettivo di raggiungere l’ottimo”. Un obiettivo ambizioso che consente, al momento, quantomeno di raggiungere un traguardo sia “buono”. La dottoressa Colavita ha incentrato l’attenzione sulla rete IMA, ossia la rete per la gestione dell’emergenza dell’infarto miocardico acuto che integra i sistemi dell’emergenza – urgenza con il territorio e con ospedali a diversa complessità assistenziale, la cui interconnessione è assicurata da un adeguato impianto di trasporto. L’iniziativa dei medici molisani ha raccolto adesioni di personalità di spicco di tutta la medicina del centro -sud Italia che si ritroveranno per tre giorni a Isernia e saranno impegnati in tavole rotonde per sviscerare meglio le problematiche del settore ed esporre possibili soluzioni. Ma gli argomenti saranno anche di natura generale. Verranno affrontati temi che riguardano la patologia cardio-vascolare del centro-Sud, la sinergia tra Università e rete ospedaliera, le problematiche sanitarie del Centro-Sud Italia, la Telemedicina. Accanto ai protagonisti della medicina italiana ci saranno anche ospiti del calibro di Marcello Gemmato, sottosegretario al ministero della Salute, il presidente della Regione Molise Francesco Roberto, l’assessore regionale ai Rapporti con il Ministero per il Piano di Rientro, Michele Iorio, l’ex assessore alla sanità della Regione Puglia, Rocco Palese, il rettore dell’Università degli Studi del Molise, Luca Brunese che è anche componente del CdA dell’Istituto Superiore di Sanità. Non mancherà occasione per far conoscere, seppur nel breve tempo che si avrà a disposizione, le bellezze del Molise. Nell’ambito dell’organizzazione infatti sarà prevista una visita guidata al Museo Paleolitico di Isernia alla Fonderia di campane Marinelli di Agnone.