di Tonino Atella

Si dovevano installare le nuove sfere dell’orologio da torre alla chiesa della Madonna del Rosario a Ceppagna, ma da un sopraluogo sono emersi problemi tanto da rendersi necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza.

L’altro giorno era stato programmato a Ceppagna, frazione di Venafro, un intervento per conferire maggiore attrattiva alla chiesa del luogo dedicata a Maria SS. del Rosario, ma poi tutto è svanito per problemi e difficoltà di non poco conto emerse nel corso delle cose. A darne notizia, ovviamente contrariato per l’accaduto, è il Parroco del posto, don Francesco Ferro: “Sarebbe dovuto essere -attacca l’uomo di chiesa- un momento di soddisfazione quello pianificato dal sottoscritto e da tanti collaboratori e fedeli di Ceppagna, ma poi tutto è saltato. Si era pronti per installare le nuove sfere dell’orologio a parete che campeggia sulla facciata della chiesa a Ceppagna, ma quando un incaricato del posto si è affacciato dal campanile sul tetto della chiesa si è avveduto che i forti venti dei giorni precedenti avevano compromesso il tetto del luogo di culto, minacciando di farlo cadere. Dal che l’intervento dei Vigili del Fuoco i quali hanno raggiunto la copertura della chiesa per mettere in sicurezza la struttura”. Ancora Don Ferro sui lavori a farsi alla chiesa di Ceppagna : “Fino al recente passato i precedenti governi regionali stanziavano fondi per la manutenzione degli edifici di culto, oggi è tutto più complicato e le emergenze si sono moltiplicate. Coi fondi della Parrocchia non si riesce ad attuare l’intervento necessario a Ceppagna. Vedremo con gli uffici della Curia Diocesana. Intanto ricordo che anche la chiesa di Vallecupa è chiusa per ristrutturazione”. Tempi difficili per il mondo civile, ma anche dall’ambito religioso purtroppo arrivano segnali analoghi.