Dall’Archivio di Stato di Isernia, a firma del direttore arch. Enza Zullo, perviene l’informativa circa una serie di iniziative nei mesi di febbraio, marzo ed aprile prossimi per affrontare tematiche attuali come la guerra, la parità di genere, il rapporto col divino e la morte. Il testo dell’informativa : “Prendono il via il 1 febbraio una serie di appuntamenti promossi dall’Archivio di Stato di Isernia per presentare libri di giovani autori ed affrontare tematiche importanti. L’iniziativa si articolerà in sette incontri, trattando in vari modi la tematica della memoria, conoscenza del passato e che permette di vivere il presente con maggiore consapevolezza. La memoria sarà indagata in tante forme, attraverso lettere, cartoline e telegrammi, ma anche con romanzi che offriranno lo spunto per affrontare tematiche attuali quali la guerra, la parità di genere, il rapporto col divino e la morte. “Chiacchiere in archivio”, questo il nome dell’iniziativa che si concluderà il 2 aprile. Agli incontri saranno presenti i diversi autori”.