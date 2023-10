di T.A.

IL BENEFATTORE DEL COMASCO, A CUI VENAFRO HA DIMOSTRATO TANTA SOLIDARITETA’, HA CONTINUATO A CHIEDERE DIRITTI E SODDISFAZIONI SENZA RICEVERLI, MENTRE LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE SONO ULTIMAMENTE PEGGIORATE

“Gratta gratta …” -no, non si tratta dell’arcinota inclinazione di tanti nel tentativo d’intascare vincite monetarie, bensì di altro e ben diversa importanza- sta venendo fuori esattamente quello che si sperava non emergesse ! Cioè che qualcuno potrebbe aver approfittato … ! Il riferimento è per vicenda umana del dotto, bravo e benefattore per natura professore Carlo Gilardi, ultranovantenne del Comasco -per il quale, si ricorda, anche da Venafro si è scesi in campo con concerti di solidarietà via web- da tre anni trasferito in una casa di riposo della propria zona di nascita e residenza senza il proprio consenso e dalla quale ha chiesto insistentemente di uscire pur venendo trattato bene dalla struttura e da quanti vi lavorano, secondo le sue stesse dichiarazioni. Dopo anni di lotte e proteste da parte di parenti e persone a lui vicine che chiedevano d’incontrarlo per parlargli, mostrargli solidarietà ed incoraggiarlo, senza però riuscire a farlo per disposizione dell’autorità preposta, si era anche arrivati al pronunciamento della Corte Europea di Giustizia che nello specifico aveva condannato l’Italia dando un barlume di speranza a coloro che si battevano per il caso del docente, fatto questo che aveva dato speranza a tanti. Da qualche giorno però l’assai cortese anziano è stato trasferito in un hospice, particolare servizio di ricovero ed assistenza date le sue ultime precarie condizioni di salute. Tra l’altro si apprende che il docente non riuscirebbe più ad esprimersi. Ne ha dato notizia di recente la trasmissione di Mediaset “Le Iene”, che da tempo s’interessa del caso umano dell’anziano professore ed una cui giornalista è stata anche rinviata a giudizio a seguito dei servizi sulla storia delicatissima del prof. Carlo. “Le Iene” nel corso di varie puntate hanno mostrato in tv i conti patrimoniali del prof. consistenti inizialmente in un milione e mezzo di euro in beni immobili e in oltre 550.000 euro in contanti depositati nel proprio conto bancario dall’anziano. Oggi però, dopo anni di amministrazione controllata disposta dal giudice, prelievi dal proprio conto bancario e i tre anni di ricovero dell’anziano nella struttura protetta, sul conto del prof. Carlo sono rimasti appena 60mila euro ! Tante spese, tante uscite, tanti acquisti (compresa l’ormai famosa bicicletta da donna per circa 1.400 euro ovviamente mai in possesso del prof.) e bonifici consistenti di migliaia di euro a favore di persone sconosciute al prof. Carlo, oltre alle rette mensili per gli anni nella casa di riposo ! Ma soprattutto, purtroppo, l’aggravarsi delle condizioni di salute di Carlo Gilardi senza essere riuscito a recuperare la serenità e l’autonomia decisionale di vita cui tantissimo aspirava ! E speriamo che proprio sul traguardo ultimo della propria vita terrena gli possa tornare sul volto il bel sorriso di soddisfazione e tranquilla serenità che la natura gli aveva regalato ! Dal Molise sono in tanti a crederci e sperare, abbracciando idealmente da lontano il buon prof. Carlo, persona dabbene e che merita il meglio.