di T.A.

LADRI A RICCIA, RIPALIMOSANI, BARANELLO E MONTERODUNI, PREOCCUPAZIONI DELLA GENTE A ISERNIA E DIFFUSO MALESSERE SOCIALE UN PO’ OVUNQUE

Che sta succedendo in Molise ? Diffuso allarme sociale ? Malessere un po’ ovunque ? E la gente chiede maggiore protezione, avvertendo il momento/no. Si, un tempo non lontano Molise era un’oasi felice -o quasi … – sotto il profilo sociale, oggi è tutt’altra storia. Riscontri di siffatto momento delicato circa la tutela della proprietà privata vengono avvertiti un po’ ovunque in regione e l’opinione pubblica non fa mistero delle proprie ovvie preoccupazioni, sollecitando migliore prevenzione e maggiore tutela. I media regionali infatti continuano ad informare di colpi dei soliti ignoti, leggi dei ladri, in tanti Comuni del Molise, il che aumenta lo stato di disagio e le preoccupazioni di molti. Negli ultimi giorni sono stati segnalati malviventi in azione nelle abitazioni private, tanto per citare, di Baranello, Ripalimosani e Riccia, con colpi andati puntualmente a segno e con tanto dei beni privati sparito nelle mani dei ladri. Furti addirittura messi in atto, mentre i proprietari erano in casa ! E in diversi centri le autorità amministrative stanno potenziando o predisponendo la rete di telecamere per controllare il territorio, prevenendo furti ed appropriazioni. Spostandoci alla seconda provincia molisana le cose purtroppo non migliorano. Ad attestarlo, tanto per citare, anche il recente furto notturno in un esercizio commerciale a Monteroduni e le dichiarazioni ai media regionali di isernini ambosessi, dettisi preoccupati per il momento che il capoluogo provinciale sta vivendo circa la sicurezza per le strade, nei locali pubblici e nelle abitazioni private. “Stavamo bene e si viveva meglio e più tranquillamente prima a Isernia -hanno affermato diversi isernini intervistati in strada- oggi la situazione è cambiata e non nascondiamo le preoccupazioni. Chiediamo maggiore e più continuativa presenza delle forze dell’ordine per recuperare in tranquillità e sicurezza”.