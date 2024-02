di T.A.

Già, è decisamente squallido ed avvilente il vandalismo ! Manifestazione d’inciviltà cui ci si abbandona non visti, evidentemente perché gli stessi protagonisti sono consapevoli di fare cosa oltremodo incivile e stupida ! Intanto il vandalismo fa proseliti e non risparmia niente e nessuno. Si prenda quanto in atto al Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, area olivetata storica alla periferia ovest della città dove mani e menti ignoti dei soliti “BRAVI”, leggi stupidi ed incivili vandali, hanno appena abbattuto forse a calci e con bastoni talune tabelle esplicative in legno dei luoghi, dell’ambiente e della plurisecolare coltivazione degli olivi, quasi sicuramente godendo soddisfatti della loro perfomance. Nel merito, due le ipotesi a farsi : o ignoranti ed incivili al massimo, o portati a tanto -i vandali- in quanto non nel pieno possesso delle loro qualità mentali sotto l’effetto di qualcosa di altamente eccitante, come alcool o altro ancora ! Ed è bruttissimo, si creda, dover constatare tutto questo !