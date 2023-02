Tutto in una stagione, perché nessuno a Venafro si annoi ! Per la prossima primavera i venafrani avranno infatti un bel pò da fare tra appuntamenti politico/amministrativi, manifestazioni socio/ambientaliste e le rituali ricorrenze patronali, tanto da prevedere impegno e partecipazione di tanti se non proprio di tutti. Si dovrebbe iniziare (condizionale d’obbligo, mancando ancora la certezza della cosa) con la recuperata (ultima edizione nel 2002 !) Marcia Ecologica 2023 della Pro Loco tra pianura, collina e territorio venafrani per ribadire il piacere della passeggiata tra amici in un ambiente accogliente e salubre.

Quindi a metà maggio (domenica 14 e lunedì 15, date ufficiali ministeriali) tutti in cabina elettorale per eleggere il nuovo consiglio comunale cittadino in predicato di succedere all’era dell’avv. Alfredo Ricci (il sindaco uscente) e poco più di un mese dopo (il 16, 17 e 18 giugno) la città in piedi per celebrare e festeggiare i Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria con le tradizionali ricorrenze patronali di fede. Mesi intensissimi quindi e i venafrani, pensiamo, non si tireranno affatto dietro ! La ritrovata Marcia Ecologica 2023 : è un’idea della Pro Loco e vi si sta lavorando per tenerla ad inizio primavera. Ideata nel 1981 dal dinamico duo Tony Fiorese/Antonio Bianchi, sempre che si svolga interesserà abitato venafrano, collina e pianura. Non sarà competitiva, sarà aperta a tutti e consentirà piacevolissime ore di sport attraversando l’accogliente territorio cittadino. Quindi le elezioni comunali di metà maggio : c’è ressa di nomi, previsioni, supposizioni e candidature, ma di certezze pochine ! Sicura, al momento, sarebbe solo la lista che riproporrebbe in testa il sindaco uscente Ricci con buona parte della maggioranza a sua volta uscente. Quindi nomi di possibili altri candidati sindaci : il primario ortopedico Enzo Bianchi, già sindaco in precedenti legislature, l’arch. Luigi Viscione, presidente della Pro Loco, e l’imprenditore edile Massimiliano Di Vito. Dalle “voci” ufficiose. I tre in maniera separata starebbero lavorando per comporre una propria lista e partecipare all’imminente agone amministrativo. Ma c’è incertezza al riguardo.

Altro ipotetico impegno, quello del neo movimento cittadino “Laboratorio 86079”. Sono giovani venafrani che farebbero il loro esordio in politica cittadina per rinnovare, rifondare e migliorare, a loro dire. Quindi la sinistra locale. Di certo, pensiamo, non mancherà all’appuntamento, ma non è dato sapere se da sola o con altri, né circolano nomi di candidato sindaco di sinistra. La proposta innovativa di un candidato sindaco donna ? Molti la “sognano”, desiderandola tantissimo per dare la sterzata giusta e positiva alla macchina amministrativa venafrana, ma in concreto nulla si muove e niente avviene ! E’ come se il genere femminile venafrano non pensi tanto in alto e non si ritenga “all’altezza”, mentre quello maschile intenda tenersi ben strette le proprie consolidate prerogative amministrative locali. Sarà così ? Mah ! Certa cosa è che sarebbe bello ed interessante per Venafro e i venafrani “attrezzarsi” con un bel Sindaco/Donna, ossia con un volto ed energie nuove per un futuro cittadino diverso ! E finalmente, tra i tanti impegni prossimi della intensa primavera venafrana, la Festa di San Nicandro (denominazione tipica delle ricorrenze patronali in onore dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria) del 16, 17 e 18 giugno, tre giorni intensissimi di fede, partecipazione ed appuntamenti civili. Già vi sta lavorando apposito Comitato Festa col segretario Isidoro Boggia che d’intesa con tutti gli altri dello stesso team ha programmato una mega lotteria con un Suv in palio (!) nonché attrazioni musicali, bandistiche, luminarie e fuochi pirotecnici di grosso richiamo. A tanto sono determinati il presidente del sodalizio Gianni Boggia e l’intero e folto Comitato Festa, che pensano anche di organizzare le Feste della Madonna delle Grazie (1 e 2 luglio) e della Madonna del Carmine (15 e 16 luglio, con la probabile anteprima della serata lirica del 14, come da iniziativa recente). Primavera ricchissima di appuntamenti e scadenze quindi per Venafro, coi venafrani che non vorranno perdersene nemmeno uno!