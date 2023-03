Venerdì 10 Marzo alle ore 17 presso l’Alberghiero di Vinchiaturo, plesso dell’Istituto Superiore Lombardo Radice di Bojano, si terrà l’evento “CHE PIZZA … ALL’ALBERGHIERO”.

La degustazione sarà preceduta da un breve intervento introduttivo della Dirigente Scolastica Anna Paolella e di esperti del settore, come il presidente UPM, maestro pizzaiolo Tony Di Lieto che da un oltre trentennio ha formato e forma a Campobasso centinaia di pizzaioli; il dott. Eugenio Caputo del “Molino Caputo” e il dott. Gaetano Torrente dell’azienda “La Torrente” che metteranno in luce l’importanza delle materie prime, dell’arte pizzaiola e quanto la preparazione della pizza possa essere di grande importanza nell’impegno sociale grazie alle testimonianze dell’Associazione Italiana Persone Down – Sez Campobasso.

Obiettivo della manifestazione, aperta gratuitamente al pubblico, è quello di diffondere una cultura della pizza giovane e contemporanea diventando il palcoscenico ideale non solo per gli esperti del settore, ma per tutti coloro che pensano di poterla utilizzare come mezzo di inclusione sociale.