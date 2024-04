di T.A.

LE ISTITUZIONI PUBBLICHE LATITANO E I VOLONTARI SI RIMBOCCANO LE MANICHE, RIPULENDO LA STORICA “VILLETTA”, IL VERDE PUBBLICO DEL RIONE CIARAFFELLA.

Tanto tuonò, che piovve ! Ossia è stato così tanto e più volte scritto del tema su questo organo d’informazione da indurre finalmente volenterosi volontari a prodigarsi per sopperire alle assenze istituzionali ! In effetti a Venafro un team di giovani volontarie ha fatto proprio l’antico detto, rimboccandosi volentieri le maniche e prodigandosi col sorriso e il proprio lavoro manuale per ripulire e mettere finalmente ordine e decenza nella tipica “Villetta”di piazza Marconi al rione Ciaraffella, lo storico verde pubblico precipitato nel più completo ed avvilente abbandono da parte del Comune di Venafro, evidentemente preso da tant’altro ed a tal punto da abbandonare al proprio destino un angolo naturale tanto caro a tutti i venafrani. Le volontarie, come il video pervenuto in redazione conferma, hanno lavorato di buona lena, hanno tagliato il verde eccedente, hanno portato via tanta roba ed alla fine hanno restituito ordine, decenza, bellezza, attrattiva e pulizia alla storica “Villetta”, tornata accogliente e bella a vedersi con al centro la magnifica statua della Madonna, oggi finalmente ammirabile da ogni angolo della piazza ! La domanda : perché tanta dimenticanza ed abbandono da parte dell’ente locale venafrano ? Ma soprattutto grazie infinite e complimenti alle volontarie che hanno lavorato un sacco a Ciaraffella per sopperire alle colpevoli disattenzioni municipali !