L’atleta isernina Maria Centracchio ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria fino a 63 kg di judo alle Olimpiadi di Tokyo. Ha battuto l’olandese Juul Franssen, dopo avere perso in semifinale contro la slovena Tina Trstenja. Per l’Italia è la decima medaglia in queste Olimpiadi e il secondo bronzo nel judo dopo quello ottenuto domenica da Odette Giuffrida nella categoria fino a 52 kg.

Centracchio ha vinto dopo che alla fine dei tempi regolamentari il risultato era rimasto in parità, ma Franssen aveva subìto già 2 penalità per passività: una volta arrivato il Golden Score, il tempo supplementare in cui basta un punto per vincere, Franssen ha subìto una terza penalità, il numero massimo consentito, facendo terminare la gara.

Centracchio, che ha 26 anni, è alla sua prima partecipazione alle Olimpiadi: finora aveva vinto una medaglia di bronzo agli Europei del 2019 e la medaglia d’oro al Judo Grand Prix di Tel Aviv del 2019.

Il Video emozionante della vittoria: