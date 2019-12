In gran silenzio ci si attiva per portare nell’ex Fonderghisa oltre 70.000 tonnellate all’anno di FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Urbani) per un Impianto di biometano .

Ancora un attacco al territorio, ancora ad importare rifiuti da altre Regioni.

Non bastava la quantità abnorme, di CSS bruciato da Herambiente e Colacem, non bastavano le notevoli quantità di fluidi pericolosi e non pericolosi da destinare al depuratore del nucleo industriale di Pozzilli, ora da importare anche rifiuti da frazione organica. La Regione Molise, la Regione che più di ogni altra in Italia importa rifiuti vuole migliorare il triste primato.

Non è effetto NIMBY ma un NO a un impianto che per il territorio è INUTILE E DANNOSO. In una Regione che produce 18.823,77 tonnellate/ anno di rifiuto da frazione organica, dove la provincia di Isernia ne produce solo 4.156,116 tonnellate/anno, una scelta del genere vuol dire vocare definitivamente la nostra area a PATTUMIERA D’ITALIA.

Entro il 27 dicembre è possibile presentare le osservazioni in questa fase di Verifica Assoggettabilità a VIA inviandole all’indirizzo: [email protected] , è importante essere presenti fattivamente in tutte le fasi del procedimento, ovviamente l’impianto dovrà essere sottoposto a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) ed anche in tale fase sarà fondamentale la partecipazione di tutti.

L’associazione data la gravità della situazione, chiede impegno concreto prima che sia troppo tardi. Impegno serio e fattivo è richiesto in particolare a tutte le forze politiche che dovrebbero, senza se e senza ma, difendere veramente questo territorio.

Per chi voglia scaricare i documenti indichiamo il link:

http://www.regione.molise.it/web/grm/ambiente.nsf/0/165BC4A35170EA1EC1257A47002C7E03?OpenDocument