Non solo brutti a vedersi di sera e nottetempo ma anche pericolosi perché all’interno, complice l’oscurità diffusa ed assoluta, possono celarsi pericolosi animali selvatici e personaggi poco affidabili. Si sta scrivendo di ”Villa Maria”, i giardini pubblici venafrani di Corso Lucenteforte e Via Mulino -i due ingressi dell’ampia area verde comunale- che di sera e di notte piombano nell’oscurità totale e più assoluta, dato lo spegnimento della pubblica illuminazione al suo interno. Ed allora soffermiamoci sull’illuminazione pubblica di ”Villa Maria” : non è più funzionante, è in irrisolvibile avaria o la si tiene di sera e nottetempo volutamente spenta per risparmiare energia e consumi ? Se lo chiedono in tanti, attendendo … chiarimenti (è proprio il caso di scriverlo !) dalla Casa Municipale. Intanto conviene tenersi lontani a partire dall’imbrunire da ”Villa Maria”, risultando poco sicura ed affidabile. Vogliamo comunque credere che tanto non durerà ancora a lungo e che presto l’area verde tornerà illuminata, accogliente e sicura.

1 du 3