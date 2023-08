CHE BRUTTURA E CHE ABBANDONO L’INGRESSO OVEST DI VENAFRO, PESSIMA “CARTOLINA” PER CHI ENTRA IN MOLISE ARRIVANDO DALLA CAPITALE

Non potrebbe esserci “cartolina” paesaggistico/ambientale peggiore ! Ad offrirla purtroppo è Venafro, il cui ingresso ovest -che è poi la porta occidentale venafrana che immette in Molise per quanti provengono dalla Capitale e dal centro Italia- è assolutamente impresentabile e pessimo a vedersi, data l’erba, le sterpaglie e la vegetazione incolta e a josa cresciute a dismisura a lato della trafficatissima Via Colonia Giulia e appena fuori l’uscio di casa di tante abitazioni private. Niente da fare ! E non importa se siffatto diffuso disordine investe direttamente anche l’edificio comunale quale deposito di mezzi ed attrezzature municipali che sorge nei pressi e la struttura dei telefoni. Nessuno taglia e pulisce, né il Comune di Venafro, né la società telefonica né i privati residenti della zona e gli stessi proprietari terrieri, per cui tocca presentare una “cartolina” ambientale cittadina agli ospiti e forestieri di passaggio del tutto improponibile e bruttissima ! Le foto purtroppo documentano il tutto. Verde a josa, rovi a non finire, arbusti a volontà, erba a go/go,rifiuti tanti, alberi d’alto fusto e conseguente pessima figura della città ! Qualcuno interverrà a tagliare, portar via e finalmente ripulire, restituendo decenza ed attrattiva ambientale all’ingresso occidentale venafrano ? Ce lo auguriamo un sacco, perché Venafro non merita affatto tale deprimente spettacolo di incuria, sporcizia ed abbandono.

T.A.