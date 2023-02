Roccaraso e l’Aremogna in Abruzzo, Campitello Matese in Molise. Sono le piste di sci del centro Italia tecnicamente più belle e maggiormente frequentate nel periodo da appassionati ambosessi e di ogni età degli sport sul manto bianco. La tv porta nelle nostre abitazioni notizie ed immagini di gare e campioni dello sci alpino o nordico, evidenziando le perfomance delle giovani campionesse italiane attualmente tra le prime al mondo assieme a sciatrici canadesi, statunitensi e soprattutto del nord Europa, area continentale storicamente ricca di primatiste con gli sci ai piedi. Del resto sciatrici svedesi, finlandesi, norvegesi, ossia dei Paesi europei maggiormente innevati per diversi mesi l’anno, come suol dirsi “nascono” con gli sci ai piedi, è per loro naturale primeggiare in tale sport ed a ragione i media radio/televisivi diffondono le loro perfomance e le vittorie a grappoli tanto nello sci alpino che in quello nordico, ossia in discese, slalom e nel fondo. Già vetrine nazionali e mondiali per campioni e campionesse! E tutte le altre e gli altri che campioni non sono ma che ciononostante sono abituali frequentatori delle località sciistiche e che in buona sostanza “reggono in piedi” l’intero circo bianco, peraltro assai costoso, frequentando piste e località innevate pur incappando in cadute e capitomboli continui ? “Di tutti noi, ossia della stragrande maggioranza degli sciatori e delle sciatrici della domenica, nessuno parla -afferma sorridente una sciatrice che fa giungere in redazione la foto di una propria “perfomance” domenicale tra la neve dell’Aremogna di Roccaraso …- per cui ho ritenuto d’inviare in redazione questa mia foto, divertita a terra dopo una discesa nient’affatto ripida né rapida. Ci siamo anche noi sulle piste di sci, non solo campionesse e campioni ! Perciò viva tutti coloro che sciano, a prescindere se provette sciatrici o tutt’altro !”. Condividiamo in pieno, perciò qua la mano per lo spirito che anima la sciatrice in questione e i tanti che la domenica amano mettere sci e scarponi ai piedi e provare a sciare, non importa se si finisce allegramente nella neve!