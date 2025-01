di Redazione

Riteniamo importante l’approvazione del Consiglio Regionale del Molise, all’unanimità, della Mozione presentata dai Consiglieri Primiani, Greco e Gravina avente ad oggetto ‘Prevenzione e lotta all’omofobia e alla transfobia’ – dichiara Sabrina Del Pozzo Segretaria confederale CGIL Molise. La mozione include tra gli impegni azioni come la promozione di politiche culturali, educative e sociali ma anche di contrasto al bullismo,

all’attivazione di percorsi formativi e informativi per il personale scolastico e non soltanto e

la prevenzione, il contrasto e il superamento delle discriminazioni per orientamento

sessuale e di identità di genere. Anche in Molise, ritengo importante ribadirlo, ci sono

persone che subiscono ogni giorno fuori e dentro i posti di lavoro discriminazioni, atti

violenti e io direi azioni incivili. In altri luoghi progrediscono noi invece peggioriamo e un

esempio allarmante ci arriva anche dalle scuole: offese, bullismo, discriminazioni. Numeri

che crescono in maniera impressionante di anno in anno. Nelle nostre scuole le porte

devono essere aperte per il contrasto alle discriminazioni non possiamo accettare di

lasciare la scelta soltanto alla sensibilità di chi decide di parlarne. Lo stesso deve valere

per tutti i posti di lavoro, per le piazze e per tutti quei luoghi delle nostre realtà. Come CGIL

stiamo portando ormai da tempo avanti questo impegno: abbiamo attivato formazioni

specifiche nei posti di lavoro, attivato collaborazioni e protocolli con le principali

associazioni LGBTQIA+ che ci vedono impegnati in battaglie comuni per la difesa dei

diritti, sportelli di ascolto sui territori contro le discriminazioni di genere e orientamento

sessuale, attivato promozione e informazione alla tutela delle diversità e diffusione delle

norme antidiscriminatorie, una più attenta contrattazione ai diritti delle persone che vivono

violenze, tutti impegni che necessariamente vanno portati avanti e rafforzati anche in

Molise attraverso un lavoro di rete. Una deriva che deve essere bloccata così come

dobbiamo fermare tutti gli attacchi feroci di questo Governo. Qualcuno ha anche provato

ad attaccarci ricordandoci di occuparci del lavoro. Non possiamo leggere e provare a

trovare soluzioni o migliorare i contesti di lavoro attraverso un’analisi e una cura di aspetti

separati perché non lo sono, ciò che accade ad una persona che viene discriminata per

strada è ciò che poi può verificarsi anche sul posto di lavoro. La casa, la salute, il lavoro, i

diritti sociali e civili non sono e non possono essere frammentati.

La quinta edizione del Molise Pride si svolgerà a Termoli e partecipare significa difendere

la libertà e difendere la democrazia e ciò non vale e non deve valere soltanto per noi ed

per questo che ci auguriamo un importante adesione e partecipazione così come è stata

approvata con civiltà e all’unanimità questa mozione.