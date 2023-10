di segreteria CGIL Molise

La via maestra, insieme per la Costituzione. È questo lo slogan scelto dalla CGIL e

da più di cento associazioni, che a loro volta raccolgono tantissime realtà della

società civile, per la grande manifestazione nazionale che si terrà il prossimo 7

ottobre a Roma. Si sfilerà per le strade della Capitale per il lavoro, contro la

precarietà, per il contrasto alla povertà, contro tutte le guerre e per la pace,

per l’aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, per

la tutela dell’ambiente, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro

l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica

parlamentare. Previsti due cortei che partiranno alle ore 13.45 da Piazza della

Repubblica e da Piazzale dei Partigiani per arrivare a Piazza San Giovanni, dove a

partire dalle ore 15.15 inizieranno gli interventi dal palco. Intorno alle ore 17.00

prenderà la parola il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che chiuderà

la manifestazione.

In Molise sono in corso di svolgimento 118 assemblee nei luoghi di lavoro e in

diversi comuni. Grazie a questo grande lavoro sono pervenute già circa 500

adesioni e la trasferta verso la capitale verrà effettuata con autobus che partiranno

da Termoli, Campobasso, Bojano, Isernia e Venafro.

La CGIL MOLISE, insieme ad ANPI, AUSER, FEDERCONSUMATORI,

CITTADINAZA ATTIVA MOLISE, LEGAMBIENTE MOLISE, FACED, LA CITTA’

INVISIBILE, UNITI PER LA COSTITUZIONE e tante altre associazioni che stanno

aderendo in queste ha previsto per MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE, ALLE ORE

10.00, UNA CONFERENZA STAMPA PRESSO LA SEDE REGIONALE

DI VIA MOSCA per illustrare i punti salienti della piattaforma che sono stati

illustrati nel corso delle assemblee.