Nei giorni scorsi il Senato è andato avanti con l’approvazione di un accordo annunciato in

tema di immigrazione : un accordo tra il nostro Paese e l’Albania. Quell’accordo diventa

quindi legge e rispetto a una proposizione meramente ideologica, che non tiene in conto il

destino di uomini e donne disperate, non possiamo e non vogliamo stare in silenzio.

Tante le voci che si alzano al riguardo, di persone addette al settore che lavorano su

questi temi da tempo. Poi ci sono altre voci che avanzano strani paradigmi tra quanto oggi

discusso e approvato con i sistemi di accoglienza che sono stati proposti nel tempo e che

hanno provato, pur tra mille difficoltà, a trasformare l’accoglienza in vera inclusione. Una di

queste voci è quella di uno zelante Senatore molisano come noi. Un uomo delle istituzioni,

questo gli va riconosciuto, che indossa la casacca politica di appartenenza con estrema

convinzione considerato che è lo stesso relatore dello scempio riferito al DDL Calderoli

(meglio conosciuto come “Autonomia Differenziata”) che non potrà che condannare anche

gli abitanti della sua stessa Regione, in termini di esigibilità di diritti costituzionali e

strutturazione di servizi essenziali. Comunque, tornando all’accordo Italia – Albania, molti

sono i punti che ci lasciano interdetti. Sempre il Senatore molisano ha parlato di numeri e

a questo proposito facciamo delle precisazioni. Al 31 agosto 2023 sono arrivate sulle coste

del nostro paese poco più di 114mila persone migranti. Si tratta di un numero molto più

alto rispetto agli anni precedenti (nel 2022 stesso periodo 58mila circa). Gli sbarchi di

richiedenti asilo nell’anno 2023 sono in crescita del 47% rispetto all’anno 2022 (Governo

attuale in carica dal mese di ottobre 2022, quindi fine anno).Questi sono dati più o meno

coerenti con quelli rilevati tra l’anno 2014 e il 2015. Da sottolineare che noi non riteniamo

comunque corretto, in questi casi, parlare di invasioni o di sbarchi ‘record’, cosa che

invece spesso viene dichiarata da molti. Ma riteniamo importante una buona gestione che

non va descritta in termini emergenziali. In generale invece, proclamare con i soliti slogan

che ci sarebbe un calo degli arrivi grazie al nuovo Governo ci sembra eccessivo e

fuorviante e utile solo per fare finta di mantenere improbabili promesse elettorali. Gli

sbarchi non sono mai stati, fra l’altro, il principale canale di ingresso; eppure si parla

spesso e troppo soltanto di questo. Inoltre, l’accordo Italia/Albania, prevede che, entro

l’anno saranno create due aree albanesi dove verranno destinati i migranti. Viene detto

che, tra le persone da rinchiudere nei centri, non ci saranno donne incinte, minori e altre

persone vulnerabili. Chi conosce cosa significa trovarsi in mare saprà anche immaginare

le condizioni in cui si opera nelle operazioni di salvataggio. Le navi che si occupano di

soccorso in mare che viaggio dovranno affrontare? Navigheranno le acque avanti e

indietro per lasciare “chi lo merita” in un luogo e chi no in centri controllati a vista?

Arriveranno in luoghi e poi con calma, in ordine e in maniera così schematica e giusta

verranno suddivisi in gruppi? Noi abbiamo più volte interagito con chi ha intrapreso i viaggi

della speranza e conosciamo perfettamente le tempistiche burocratiche e le mille

sfumature dietro alla storia personale di ognuno/a. Realisticamente è lecita una divisione

di questo tipo? Siamo molto dubbiosi e altrettanto preoccupati per i diritti delle persone

coinvolte. L’Albania sarà indicata come responsabile dell’area esterna mentre l’Italia si

occuperà della sicurezza all’interno di quel Paese. Ma davvero possiamo immaginare

un’organizzazione di questo tipo così minuziosa? In caso di problemi si riuscirà a garantire

la tutela di tutti e tutte? Oppure ci gireremo dall’altra parte come la storia ci insegna e

faremo finta, in caso di ulteriori maltrattamenti e morti, di non sapere e di non aver visto

mostrando falsa commozione solo quando accadono fatti come quelli di Cutro?

Conosciamo bene le inchieste e le storie di chi vive in posti simili e per noi

un’organizzazione di questo tipo non può essere veritiera, non è giusta e, soprattutto, non

può essere definita un modello. Lavoriamo per costruire una politica lungimirante,

lavoriamo nel mettere in atto politiche che certo riconoscono i propri confini ma che

interpretano gli stessi in un’ottica di apertura, di confronto, di integrazione, di inclusione e

di cooperazione vera. Sarebbe auspicabile e interessante portare questi temi, documenti,

testimonianze e fatti all’attenzione di tutti i cittadini e le cittadine. Noi continueremo a

confrontarci,anche pubblicamente,per far conoscere in maniera obiettiva, reale e razionale

le questioni che interessano l’intera struttura sociale del nostro Paese. La CGIL continuerà

a sostenere proposte di accoglienza che guardino alla solidarietà e all’umanità in un

mondo diviso che purtroppo, anche a causa di alcune prese di posizione, si incattivisce

sempre di più.

redazione