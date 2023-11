di Redazione

La CGIL Molise in occasione del 25 novembre – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – ha organizzato diversi iniziative su tutto il territorio molisano coinvolgendo realtà e persone del territorio e non soltanto per riflettere su temi ancora oggi, purtroppo, attuali.

Nello specifico, giovedì 16 novembre a Termoli alle ore 16:00 al Castello Svevo, sarà nostro ospite il giornalista e scrittore Paolo De Chiara per la presentazione del libro ‘Una Fimmina Calabrese’ – Così Lea Garofalo sfidò la ‘Ndrangheta.