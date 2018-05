Emilio Izzo su Facebook commenta con durezza la decisione presa da CGIL e COLACEM.

“La CGIL, unitamente alla COLACEM di Sesto Campano, per intenderci quelli del cementificio – inceneritore, organizzano per il prossimo 23 maggio, presso la palazzina Liberty di Venafro, un convegno sulla sostenibilità ambientale e sull’economia circolare e non solo, anche sulla sicurezza e le opportunità di sviluppo! E tra Sindaci del cratere del tumore, rsu di parte ed esperti di Legambiente, troviamo una corte a servizio dell’avvelenamento ambientale! Ah no, scusate, partirebbero le denunce, loro sostengono, circolano, profumano il territorio! Amici cari, voi che tenete come me alla salubrità e alla salute, non siete stanchi di tavoli, convegni e promesse in odore di morte?! Ci si mobilita come si conviene per fermare queste odiose macchine o volete fare ancora accademia?!”