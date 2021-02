Anche per quest’anno la Mutua sanitaria Cesare Pozzo conferma il suo sostegno allo studio assegnando nella regione Molise 35 borse di studio per un totale di € 5.115,00.

Un impegno ancora più sentito in questo momento di difficile riorganizzazione per la scuola a causa della pandemia di Covid-19, che ha portato la Società di Mutuo soccorso Cesare Pozzo a premiare in tutta Italia ben 2.357 studenti erogando complessivamente € 311.000,00.