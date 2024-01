di T.A.

E’ facile certe volte, restando celati -si crede …- dietro la cornetta telefonica, abbandonarsi ad atteggiamenti nient’affatto democratici e per nulla rispettosi del prossimo che telefona ad un determinato servizio di pubblica utilità per una propria urgenza. Detto che per precisa scelta si preferisce non specificare il servizio in questione, questa la storia. Un cittadino telefona ad un determinato numero per risolvere un proprio problema ed illustra in corretto e tranquillo italiano quanto gli necessità, motivando la telefonata. Immediato dall’altro capo e perentoriamente … “Si spieghi meglio !”. “Cosa c’è da spiegare ?”, la replica sconcertata dell’utente, “a me occorre ritirare … ! Ho parlato in italiano e credo di essere stato chiaro !” E dall’altro capo, imperterrita la voce : “Non alzi la voce (!), mi faccia capire …”. E alla fine il problema è rimasto in piedi, preferendo l’utente lasciar perdere ! Considerazione conclusiva : è l’atteggiamento giusto da tenere verso l’utente che telefona per risolvere un problema che l’assilla ? O sarebbe il caso di avere tutt’altra disponibilità verso il prossimo che solleva per una questione da parte di chi siede dietro una scrivania e risponde al telefono ? Il lettore cosa pensa …?