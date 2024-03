di T.A.

CERTA INFORMAZIONE LASCIA DECISAMENTE A DESIDERARE …

Non capita di rado purtroppo, e bisogna doverosamente ammetterlo dall’interno stesso dell’ambito giornalistico, di leggere sulla carta stampata a tiratura nazionale, ossia su importanti e noti giornali quotidiani, notizie del tutto errate e addirittura contraddittorie una volta lette per intero. L’ennesimo grossolano errore di percorso della carta stampata è venuto fuori scorrendo un noto giornale quotidiano, che all’interno riporta una notizia di cronaca terribile, di quelle che lasciano senza parole data la loro -presunta- drammaticità. La notizia su una colonna cui ci si riferisce titola : “IN CENTRO A FIRENZE – LITE ALLA FERMATA DEL TRAM : UCCISO A COLTELLATE”. Quindi il breve testo della stessa notizia : “ACCOLTELLAMENTO A FIRENZE ALLA FERMATA DEL TRAM. UN GIOVANE IN CORSO DI IDENTIFICAZIONE, VEROSILMENTE UN MAGGIORENNE MAGHREBINO, NEL CORSO DI UNA LITE E’ STATO COLPITO AL TORACE CON UN’ARMA DA TAGLIO. LA VITTIMA E’ RICOVERATA ALL’OSPEDALE DI CAREGGI E NON VERSEREBBE IN PERICOLO DI VITA. INDAGINI IN CORSO DEI CARABINIERI PER RINTRACCIARE L’AGGRESSORE”. Nel titolo cioè una informazione, nel testo tutt’altro ! Ovvio lo sconcerto e i giudizi tutt’altro che “teneri” dei lettori della notizia nei confronti del giornale in questione e di riflesso dell’intera classe giornalistica. E francamente è difficile dar loro torto … !