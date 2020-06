Buone notizie per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Remo Di Ianni, infatti, in questi giorni, si andranno a concretizzare due importanti iniziative, riguardanti il miglioramento del territorio e della viabilità comunale. A parlare dei finanziamenti ricevuti il capogruppo di maggioranza del gruppo Finalmente Cerro, Nicolino Colicchio.

“E’ di questi giorni – spiega Nicolino Colicchio – la Determina di approvazione delle graduatorie per il piano di interventi nel settore viabilità nel quale il Comune di Cerro al Volturno è presente con due progetti Il primo di 380 mila euro nella priorità 1 ed il secondo di 1 milione 895 mila euro per la priorità 2.

Il primo intervento riguarderà il rifacimento di alcune vie interne della frazione San Vittorino, della frazione San Giovanni e Cerro capoluogo. Il secondo, invece, riguarderà un iniziativa intercomunale con il Comune di Fornelli per l’adeguamento e messa in sicurezza della strada intercomunale Fornelli-(Castelcervaro -Valloni)-Cerro.

Questi interventi rientrano in un piano programmatico di opere finalizzate unicamente al miglioramento del decoro urbano e della vivibilità nel nostro comune che sino ad oggi hanno visto realizzare numerosi progetti su tutto il territorio. Da sempre l’Amministrazione ha avuto una mission, per certi aspetti visionaria, con la quale vuole continuare a migliorare e rilanciare l’intero territorio comunale.

Tutto quanto è dimostrato dai già visibili interventi che hanno interessato il territorio come il rifacimento della segnaletica stradale, tabelle ingresso alle frazioni, numeri civici, bacheche, ringhiere, muretti e sistemazione di alcuni tratti stradali di competenza comunale.

Questo, come altri numerosi risultati è frutto dell’impegno costante, determinato ed instancabile di un gruppo di amministratori – conclude Nicolino Colicchio – che considera il lavoro di squadra l’unica arma per il raggiungimento degli obiettivi e continua a lavorare in silenzio e lontano dai riflettori.