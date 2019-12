In paese si respira davvero un clima natalizio tutto da vivere. Grazie all’organizzazione dell’Amministrazione comunale cittadina in collaborazione con le associazioni locali è stato allestito il cartellone di eventi denominato “Natale Sotto il Castello” che riempirà di eventi il territorio comunale da domenica 8 dicembre fino al 6 gennaio 2020. Grande l’impegno, in tal caso, dell’Amministrazione Comunale cittadina finalizzato alla promozione del territorio e del paese.

Organizzazione, volta a coinvolgere tutti i soggetti attivi sul territorio, oltre alle associazioni che per la prima volta danno vita tutte insieme ad un cartellone di eventi natalizi, che in un piccolo centro del Molise, come Cerro, fino ad ora non era davvero mai stato proposto, tanto da poter fare concorrenza a realtà ben più importanti come Isernia e Venafro. Un impegno importante per il paese che potrà vantare davvero un Natale coi fiocchi.

Tanti e davvero tutti interessanti gli eventi in programma. Si parte domenica 8 dicembre con l’accensione dell’Albero di Natale e il via ufficiale al mercatino di Natale. Il 14 dicembre , invece, “Lenny Show”, giocoleria, mangiafuoco, trampolieri e tanto altro ancora, tutto dedicato al mondo dei più piccoli. Domenica 15 dicembre alle ore 17 spettacoli itineranti con artisti di strada.

Il 21 dicembre la rappresentazione teatrale “La Guerra del Peloponneso” di Pino Tomassone e il 22 dicembre il centro di Cerro al Volturno verrà invaso dagli Elfi di Babbo Natale che prenderanno in carico le letterine dei bambini. La giornata di Natale, quella del 25 dicembre, verrà dedicata , come da tradizione consolidata negli anni alla manifestazione denominata “Natale sotto l’Albero” giunta alla sua 31°esima edizione.

Il 28 dicembre concerto di musica live con “Binario venti Bis” e il 29 dicembre spazio alle note del “Tratturo” in concerto. Gli eventi si concluderanno poi con la rappresentazione teatrale di Eduardo De Filippo “Sogno di una notte di mezza sbornia” che verrà messa in scena il 5 gennaio e con il “Lenny Show” riproposto il 6 gennaio , giornata dedicata all’Epifania.