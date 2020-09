Con l’ordinanza numero 12 dell’otto settembre 2020 il sindaco di Cerro al Volturno, Remo Di Ianni, ha posticipato l’inizio delle lezioni scolastiche di ogni ordine e grado per il suo Comune alla giornata di mercoledì 23 settembre 2020. Per gli alunni cerresi la campana non suonerà quindi il 14 settembre come in gran parte della regione Molise.

Il tutto per garantire maggiore sicurezza agli alunni e al personale scolastico. Lo slittamento dettato anche dallo svolgimento dei referendum nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre, che per molti comuni significherà aggravio di responsabilità e regole da rispettare, doppia sanificazione dei locali scolastici adibiti ai seggi e grosse spese economiche. Alla decisione del sindaco Di Ianni di potrebbero aggregare altri comuni della Valle del Volturno.