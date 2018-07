A Cerro al Volturno, nel corso di controlli finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico, i Carabinieri della Stazione di Castel San Vincenzo, hanno denunciato per abusivismo edilizio una persona del luogo, che aveva realizzato in una zona periferica del piccolo Comune isernino, una struttura ad uso abitativo, in assenza delle prescritte concessioni edilizie e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.