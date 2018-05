Si è svolta questa mattina, 29 maggio 2018, la cerimonia di premiazione del concorso #AmaTermoli. Il concorso fa parte delle azioni legate al Piano di comunicazione del Comune di Termoli per la Raccolta differenziata ed è stato realizzato con la società Comma srl che sta attuando il Piano.

La referente della società, Chiara Valentini, questa mattina ha affiancato il sindaco Sbrocca nella presentazione dei cortometraggi finalisti. Nella sala consiliare del Comune di Termoli sono state accolte le classi II M della scuola ‘Maria Brigida’, II B e II C e I E della scuola ‘Oddo Bernacchia’, le classi I A, I C, I D, I E, II B dell’Istituto IPSEOA e IV A dell’Istituto ‘Boccardi – Tiberio’ di Termoli.

Sono stati proprio gli allievi del ‘Boccardi – Tiberio’ ad aggiudicarsi il premio di 1.000,00 euro messo in palio per il concorso.

“Cari ragazzi, oggi premiamo il vostro impegno e la valenza civile dei cortometraggi che avete realizzato con capacità e creatività. Molte azioni di questo Piano di comunicazione sono destinate alle scuole e alle attività di sensibilizzazione dei ragazzi – ha spiegato il sindaco Angelo Sbrocca – perché sono proprio i più giovani, i cittadini maggiormente sensibili alle tematiche ambientali”.

La dott.ssa Valentini ha sottolineato l’impegno degli studenti e dei docenti che hanno partecipato al concorso: “Questo concorso aveva l’obiettivo di far emergere l’importanza della differenziata e l’amore per la città di Termoli, da qui il titolo #AmaTermoli. In sole tre settimane gli studenti sono riusciti a creare questi cortometraggi, i nostri complimenti vanno a tutti coloro che hanno partecipato”.

Il primo cittadino ha infine spiegato che le azioni legate al Piano di comunicazione della raccolta differenziata proseguiranno anche nei prossimi mesi con diversi progetti e nuove modalità.