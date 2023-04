Venerdì 22 aprile 2022 alle ore 10.30 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Igino

Petrone” di Campobasso, in occasione della Celebrazione della 52^ Giornata internazionale

della Terra, si svolgerà la Cerimonia di premiazione del 2° Concorso “Salviamo la nostra

Terra” nel corso della quale saranno premiate le scuole vincitrici dei Premi messi in palio

dall’IRASE (Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa) Regionale del Molise – Ente

di formazione della Federazione UIL SCUOLA RUA. Si sottolinea il patrocinio del Comune di

Campobasso e del Comune di Isernia, a testimoniare la centralità della tematica ambientale.

Alla Cerimonia prenderanno parte, oltre ai Dirigenti Scolastici, i docenti referenti e gli alunni dei

diversi Istituti vincitori del Concorso, l’Assessore all’Ambiente Simone Cretella del Comune di

Campobasso e l’Assessore all’Ambiente Vittorio Monaco del Comune di Isernia. Le conclusioni della

Cerimonia saranno affidate alla Presidente di IRASE Nazionale prof.ssa Mariolina Ciarnella.