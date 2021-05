Giovedì 13 maggio 2021 alle ore 11.00 presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Isernia si è svolta la Cerimonia di premiazione del 1° Concorso “Salviamo la nostra terra” per l’a.s. 2019/20 nel corso della quale sono state premiate le scuole vincitrici dei Premi messi in palio dall’IRASE (Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa) – Ente di formazione della UIL SCUOLA.

Alla Cerimonia coordinata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto ospitante Dott Bruno Caccioppoli, oltre ai DS, ai docenti referenti e agli alunni dei diversi Istituti vincitori del Concorso in presenza ed in collegamento dalle diverse sedi, hanno preso parte la Dott.ssa Marialuisa FORTE, Dirigente Ambiti Territoriali di Campobasso e Isernia, il Dott. Roberto Di Baggio, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Regione Molise, il Dott. Eugenio Kniahynicki Ass. all’Istruzione Comune di Isernia, il Dott. Simone Cretella Ass. all’Ambiente Comune di Campobasso, la Dott.ssa Vittoria Succi della Provincia di Isernia, il Colonnello Gianluca Grossi del Nucleo Forestale dei Carabinieri di Abruzzo e Molise.

Questa mattinata ha costituito un momento importante in cui è stato possibile, nel rispetto delle regole di distanziamento anti Covid, vivere in presenza in un contesto scolastico l’emozione e la condivisione di esperienze e riflessioni sulle tematiche relative alla conservazione delle risorse naturali della Terra.

L’IRASE intende bandire il Concorso “Salviamo la nostra terra” anche il prossimo anno scolastico in quanto è fortemente convinta che proprio la scuola, per il suo compito di istruire, formare ed educare, ha il dovere di focalizzare l’attenzione delle giovani generazioni sulle tematiche relative alla tutela ambientale del nostro pianeta.