di Tonino Atella

“Bimba bella”, un applaudito successo musicale degli anni ’60 con tanto di presenza prolungata e meritata nelle classifiche delle maggiori hit parade europee dell’epoca. Ciò nonostante il suo autore, Antonio Izzi di Cerasuolo frazione di Filignano in Molise, continuò a vivere nella tranquillità e col sorriso bonario che lo contraddistingueva, senza sottrarsi a proporla con la propria immancabile fisarmonica e cantandola di persona ad amici e conoscenti che gliela chiedevano.

Appunto l’ allegra, divertente ed assai coinvolgente sua “Bimba Bella”, canzone probabilmente frutto -l’interessato però era solito glissare la domanda con un largo sorriso stampato sul volto-di amori forse della gioventù in terra belga dove il nostro visse a lungo prima di ritirarsi a concludere la propria esistenza terrena all’età di 90 anni ed oltre nella “sua” Cerasuolo, periferia sud dell’attuale Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Un ritornello musicale, “Bimba Bella”, gradevole all’udito, orecchiabile e dal contenuto assolutamente simpatico che appunto fece presa su tanti e a lungo in mezza Europa. Zio Antonio, come detto, la suonava e cantava volentieri in età avanzata ad amici e conoscenti in paese, intrattenendo tutti con la sua innata simpatia ovviamente proponendo anche tant’altre canzoni del proprio tempo. Una sera di molti anni addietro, meglio sarebbe dire una notte …, mentre stava andando “Bimba Bella” tra applausi e sorrisi la sua fisarmonica di colpo fece le bizze ed una nota saltò via ! Canti e divertimento finiti ? Assolutamente no ! Zio Antonio sopperì alla grande alla defaillance della sua datata ma carissima fisarmonica, suonò e cantò ugualmente e benissimo “Bimba Bella” e tant’altri ritornelli, divertendo e coinvolgendo per ore ed ore quanti erano con lui, tirando avanti sino a notte inoltrata e senza che nessuno dalle vicine camere da letto della frazione si risentisse. Un personaggio eccezionale, simpatico ed assai caro, Zio Antonio, tanto che si sta pensando di ricordarlo dedicandogli apposita serata musicale nella prossima estate in qualche vicoletto o nella piazza della sua Cerasuolo, sempre che il covid lo permetta. E speriamo che tanto finalmente avvenga meritandolo senz’altro il nostro, persona intelligente, assai socievole e dalla simpatia schietta ed immediata. Perciò sforzi congiunti di tanti per la serata estiva dedicata a Zio Antonio a Cerasuolo, perché lui continui ad essere idealmente presente tra la propria gente cantando e suonando la sua coinvolgente e divertente “Bimba Bella”, sogno della bella gioventù.