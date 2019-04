La segnalazione arriva da un utente di Facebook che ha pubblicato una foto che non lascia dubbi all’immaginazione. Una stradina comunale non può trovarsi in queste condizioni, non siamo in piena campagna. Ci troviamo di fronte al classico esempio di incuria e abbandono da parte dell’amministrazione comunale che non provvede a rimuovere l’erbacce su una via di sua competenza.

I residenti lamentano il fatto che la frazione di Ceppagna, troppo spesso, viene dimenticata, invece, avrebbe bisogno di più attenzioni da parte degli amministratori comunali. Non ci si può ricordare di Ceppagna solo in campagna elettorale. I residenti chiedono un intervento immediato per rimuovere l’erbacce che rappresentano un spettacolo indecente.