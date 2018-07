Nel pomeriggio di ieri a Ceppagna, frazione di Venafro, si sono verificati due furti in pieno centro. Una situazione non più tollerabile che ha messo in allarme chi vive nella piccola frazione.

“Vogliamo anche noi le telecamere! Ne hanno installata una sola su 39 collocate a Venafro e l’unica che abbiamo noi è del tutto inutile”. I residenti hanno paura e invocano anche l’intervento delle forze politiche affinché contribuiscano alla sicurezza e al benessere della cittadinanza.

Troppo spesso Ceppagna viene dimenticata e messa in secondo piano, ci si ricorda di loro solo in tempo di campagna elettorale. Sono tanti i problemi da affrontare e sarebbe il caso di avere maggiore attenzione per dei cittadini che non possono essere considerati sempre di serie B.