I Vigili del Fuoco volontari di Venafro sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 febbraio, per spegnere le fiamme che hanno avvolto un furgone, subito dopo la galleria di Ceppana (frazione di Venafro). A dare l’allarme, è stato il proprietario del mezzo andato a fuoco. I pompieri sono intervenuti immediatamente sul posto e in poche tempo hanno spento l’incendio. Restano ancora da chiarire le cause del rogo.