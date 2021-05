RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Mi dispiace molto che possa andare in fumo tutto l’impegno della struttura comunale, dell’Amministrazione e dei tanti Volontari che si sono resi disponibili per rendere funzionale e accogliente il punto vaccinale del Palasport di Vinchiaturo. Tuttavia, dopo oltre un mese, il centro vaccinale non è stato ancora utilizzato perchè pare che ci sia carenza di vaccini. Eppure dalle affermazioni che sento sembra che la campagna vaccinale in Molise vada a gonfie vele; leggo dichiarazioni entusiastiche di record e di primati raggiunti, di punti vaccinali già attivati da tempo in molti centri del Molise che lavorano a pieno ritmo, di vaccini che arrivano continuamente. Tutto ciò mi lascia pensare che, evidentemente, si ritiene non necessaria l’attivazione del centro vaccinale di Vinchiaturo anche se mi amareggia molto che ci abbiano indotto ad allestirlo pur non considerandolo utile. A questo punto, ho ritenuto corretto e doveroso chiedere formalmente e ufficialmente di valutare la risoluzione della convenzione tra Asrem e Comune di Vinchiaturo affinchè il Palasport possa tornare nella piena disponibilità dell’Ente per le attività a cui è originariamente destinato; anche perchè è una pena infinita vederlo così ben allestito e totalmente inutilizzato. Attendo fiducioso un riscontro dalla Direzione Asrem e dalla Struttura Commissariale.

Luigi Valente