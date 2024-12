di Redazione

Il Premio San Giorgio – istituito a partire dall’anno 2013 – viene conferito annualmente dal Centro Studi Molisano a persone oppure ad associazioni che abbiano svolto tutta o parte della propria opera in Molise o in favore del territorio e della popolazione molisana e che si siano particolarmente distinti in uno o più dei diversi campi della conoscenza umana, in particolare in campo artistico, storico, giuridico, economico, sociale, scientifico o per l’impegno dimostrato nella salvaguardia delle tradizioni, dei valori etici, della legalità e della formazione culturale. Per l’anno 2023 – XI Edizione – il Consiglio Direttivo Centro Studi Molisano ha conferito il Premio San Giorgio alla «Associazione Misteri e Tradizioni» di Campobasso. Al riguardo, il Prof. Giuseppe Reale, Presidente del Centro Studi Molisano, ha dichiarato: «Per l’edizione 2023 del Premio San Giorgio il Consiglio Direttivo ha deciso all’unanimità di premiare non già una singola figura, come di solito avvenuto nelle passate edizioni, bensì un gruppo di persone, una laboriosa e motivata Associazione che operando sul nostro territorio da oltre venticinque anni si è particolarmente distinta e fatta apprezzare per l’impegno e la passione profusi nella conservazione delle tradizioni – tra cui, principalmente, quella dei “Misteri”, conosciuta oramai anche al di fuori dei confini regionali, e la sfilata degli “ingegni” nel giorno del Corpus Domini con le sacre rappresentazioni – e nella salvaguardia dell’identità, della memoria e delle radici proprie della popolazione locale, nonché per i meriti e gli importanti traguardi conseguiti con molteplici e significative iniziative in campo culturale e turistico, dando lustro alla Città di Campobasso e al nostro Molise». La cerimonia di consegna del Premio San Giorgio 2023 si svolgerà giovedì 12 dicembre 2024, a partire dalle ore 18:00, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano”.