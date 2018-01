Il centro-destra trova la quadra in vista del voto del 4 marzo. Accordo chiuso ieri sera alle 21.30, la corazzata del centro-destra è pronta alla fida mettendo in campo tre pezzi da novanta. Il seggio maggioritario per la Camera di Isernia andrà a Mario Pietracupa. Ad Annaelsa Tartagione, coordinatrice regionale di Forza Italia, andrà il proporzionale regionale della Camera di Isernia. Michele Iorio correrà per il Senato sull’uninominale.