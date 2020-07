A dirlo è il Segretario Regionale LEU – SINISTRA ITALIANA del Molise Vincenzo Notarangelo.

Assurde ed insensate le proposte che ho appreso dalla stampa in questi giorni sulla questione Centro COVID-19. Per il bene della sanità molisana l’unica soluzione possibile è quella di creare il Centro Covid di riferimento regionale presso l’Ospedale Vietri di Larino.

Pensare di triplicare i centri dove curare il Covid in Molise appare una follia, soprattutto se si pensa di trasformare gli Ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli in altrettanti Ospedali promiscui per pazienti Covid e no-Covid. Già l’esperienza dell’unico Ospedale HUB del Molise, il Cardarelli, trasformato durante l’emergenza in un ospedale misto e promiscuo ha mostrato tutti i suoi limiti e la sua pericolosità.

Nessuno può seriamente proporre di ripetere l’esperienza, addirittura, ampliandola agli altri 2 ospedali molisani. Al Molise serve un Ospedale dedicato esclusivamente alla cura Covid per non farsi trovare impreparato in autunno qualora dovesse ripartire la pandemia.

Per quanto è nelle mie possibilità continuerò a combattere per questa soluzione, l’unica possibile, e credo che lo stesso debbano fare i cittadini di Larino e del Molise intero. Vogliamo una sanità di qualità: “Basta con soluzioni al ribasso!”