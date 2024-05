di Redazione

Si è conclusa la II edizione del Villaggio dello Sport realizzato in collaborazione con la Fight Clubbing e la Sparta Group Academy. La tre giorni sportiva del 18,19 e 20 maggio scorsi, ha rappresentato una iniziativa importante per la sensibilizzazione dei giovani contro la violenza di genere, l’inclusione e l’inclusività nello sport. Il Villaggio dello sport ha attirato un pubblico ampio e diversificato, offrendo spazi alle associazioni partecipanti per promuovere contenuti sociali attuali di rilevanza enorme. Si è articolato nelle tre giornate nelle dimostrazioni di numerose discipline sportive, in particolare nella giornata di sabato si sono svolti tornei interni di arti marziali, pallavolo, basket e calcio, promuovendo il fair play e il rispetto dell’avversario e sono seguite altre attività che hanno favorito l’aggregazione e la condivisione tra i giovani della passione sportiva.

Nella giornata conclusiva di lunedì, l’evento ha coinvolto le scuole IPSIA di Montenero e il Mattioli di San Salvo, con la partecipazione di centinaia di ragazzi e gli interventi di professionisti:

– La Dott.ssa Mancinone del CAV Bee Free ha trattato tematiche di prevenzione della violenza e del bullismo,

– Lo psicoterapeuta Attilio Fappiano ha trattato il tema del bullismo, con un intervento e un video,

– Fabio Siciliani, istruttore pluricampione di Muay Thai, insieme al campione del mondo Enrico Pellegrino, ha eseguito una dimostrazione teorico-pratica sulla prevenzione della violenza di genere e del cyber bullismo.

Alla conferenza finale di lunedì dell’evento, patrocinato dal Comune di Montenero di Bisaccia, hanno partecipato il Vicesindaco e Assessore allo Sport, Claudio Spinozzi, l’Assessore all’Ambiente Fiorenza Del Borrello che hanno espresso entusiasmo per la riuscita dell’iniziativa. Si coglie l’occasione per ringraziare per la preziosa collaborazione tutte le associazioni e gli enti che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento.