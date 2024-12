di Redazione

La Direzione del Centro Commerciale Costaverde vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato ai festeggiamenti del 20° anniversario del centro commerciale.

Un traguardo importante per il quale è stata forte l’esigenza di celebrare l’occasione nel modo giusto e cercando di condividere con tutti, con i dipendenti ed i clienti in primis che vivono il centro giornalmente e che hanno permesso che si arrivasse a questo grandissimo risultato, ma anche con le istituzioni del territorio che hanno sostenuto sempre e in ogni modo questa realtà e le aziende fornitrici che ci hanno supportato nel tempo. Nei diversi anni, il centro ha attraversato diverse fasi, a volte non semplici, ma la certezza è che sia stato fatto quanto nelle possibilità per poter arrivare al risultato raggiunto, sia in termini di attività e servizi presenti che in termini di accoglienza. Ci auguriamo che il futuro possa riservare sempre belle novità per il centro commerciale e ringraziamo per l’affetto dimostrato.