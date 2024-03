LA GENTE PER STRADA AD AMMIRARE E CONDIVIDERE LA PROTESTA

Protesta partecipatissima ed assolutamente composta, mentre la gente ai lati delle strade ammirava quanto avveniva. Così in estrema sintesi la protesta degli agricoltori del Molise dell’ovest che alla guida dei loro trattori e sfoggiando tricolori, scritte ed immagini significative hanno invaso in mattinata l’abitato venafrano scortati dalle forze dell’ordine ed accolti favorevolmente dalla gente comune. A sfilare centinaia di mezzi agricoli in rappresentanza del Comitato Liberi Agricoltori della Valle del Volturno, nonché espressione dei lavoratori della terra dell’intero mandamento venafrano. Una protesta protrattasi per ore, con ovvio rallentamento del traffico urbano ed interurbano che venafrani e forestieri hanno accolto favorevolmente data la fondatezza dei temi al centro della protesta. Difesa del lavoro agricolo, salvaguardia degli investimenti nel settore, tutela dei prodotti naturali della terra e timori per il futuro dell’imprenditoria di settore messa in forse da norme continentali nient’affatto soddisfacenti per il mondo agricolo italiano. Sono stati questi ed altri ancora i temi fondanti della “marcia dei trattori” nell’abitato venafrano, mezzi sui quali viaggiavano ambosessi di ogni età a significare la condivisione unanime della protesta, da settimane allargatasi sull’intero territorio nazionale in difesa dell’intero comparto agricolo italiano.

T. A.