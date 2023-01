Cenone di Capodanno con rissa a Roccaraso (L’Aquila). La titolare di un ristorante e tre camerieri sono rimasti feriti nella lite scoppiata tra alcuni ospiti del locale. Erano in 50, di famiglie diverse, riuniti in un’unica tavolata. Tutti di origine campana.

Secondo quanto ricostruito finora, alcuni dei componenti più giovani del gruppo hanno iniziato a discutere e alzare il tono della voce. Si è arrivati velocemente alla rissa con spintoni, calci e pugni. Non solo: anche sedie lanciate, tavoli ribaltati, bicchieri scagliati come pietre. Tutto sotto gli occhi del personale e degli altri clienti. La titolare del ristorante è intervenuta ma è stata ferita, così come tre camerieri. Sono stati soccorsi e medicati al Pronto soccorso dell’ospedale di Castel di Sangro. Gli altri commensali hanno chiamato i carabinieri, ma prima del loro arrivo chi aveva dato vita alla rissa era già scappato senza pagare il conto.

A disposizione degli inquirenti c’è il numero di telefono di chi ha prenotato il cenone, ma anche il video del sistema di sicurezza del locale.