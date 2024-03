di T.A.

Ci saranno buone pietanze in tavola, ci si divertirà e si ascolterà ottima musica. Ci saranno cioè tutti gli ingredienti giusti per una serata coinvolgente, interessante e diversa dal solito. Dove e quando siffatto ensemble ? Sabato 16 marzo prossimo, a partire dalle h 21.00, al Grand Hotel Europa di Isernia, dove sarà in programma lo show con cena spettacolo e le partecipazioni del cantante Adriano Pappalardo e del complesso I Paipers, artisti che garantiscono buona musica, balli e tanto divertimento.