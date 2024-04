di T.A.

DIVERTIMENTO, CANZONI E BUONA TAVOLA CON LA CENA SPETTACOLO ASSIEME A JO SQUILLO A ISERNIA.

Nuovo appuntamento a Isernia con buone pietanze in tavola, canzoni, balli e divertimento con la cena spettacolo di sabato 20 aprile all’Hotel Europa del capoluogo che vedrà come protagonista la nota artista della musica leggera italiana Jo Squillo. Una serata all’insegna della buona convivialità e della piacevole socializzazione, “condita” per l’appunto da un personaggio di spessore della canzone italiana ed internazionale, appunto Jo Squillo. Il tutto nell’accogliente salone dell’Hotel Europa, già teatro di recenti riusciti appuntamenti con nomi di spicco della musica leggera italiana.