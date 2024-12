di T.A.

E’ in corso alla Basilica del Patrono di Venafro, San Nicandro, come del resto in tutti gli altri luoghi di culto, la Novena dell’Immacolata Concezione. Tutte le sere, e sino al 7 dicembre, S. Rosario alle h 17.30 e S. Messa alle h 18.00, seguita dalla preghiera della novena. Domenica 8 dicembre infine nella stessa Basilica si celebrerà la solennità dell’Immacolata con la Santa Messa delle h 10.30. Seguirà il rito d’Incoronazione della statua della Madonna con l’atto finale di affidamento alla Vergine ed omaggio floreale da parte del Comune di Venafro. I Vigili del Fuoco di Isernia provvederanno materialmente ad apporre la corona di fiori alla Statua dell’Immacolata salendo coi mezzi del Corpo in cima al campanile della Basilica. Tanti i fedeli che assisteranno dal piazzale della Basilica, salutando con scroscianti applausi l’intera cerimonia.