di Redazione

Dopo le intense emozioni dell’evento inaugurale tenutosi il 29 giugno al teatro Savoia, proseguono in Piazza Prefettura a Campobasso le celebrazioni organizzate dalla Presidenza del Consiglio Regionale e dalla Presidenza della Giunta regionale per fare memoria e rinnovare lo spirito civico che ha portato all’autonomia della Regione Molise. Alle ore 21 di giovedì 18 luglio, sotto la direzione del Maestro Roberto Granata, i cittadini che lo desiderano potranno assistere all’esibizione della Banda Musicale della Polizia di Stato. All’evento parteciperanno le scuole del Molise che hanno aderito al Progetto Icaro, nato dalla collaborazione tra la Polizia Stradale, il Ministero dell’istruzione e il M.I.T., con l’obiettivo di diffondere l’educazione stradale nelle scuole. Una nuova occasione per accendere i riflettori sui giovani molisani, veri attori protagonisti della sfida per il futuro della nostra regione, a cui è dedicato l’intero programma delle celebrazioni che, fino a fine anno, proseguirà con tanti interessati appuntamenti di confronto in ambito economico, culturale e scientifico.