C’è tanta necessità di bere acqua data l’afa ma a Pozzilli avviene tutt’altro.

Alla frazione Colle Grotte il fontanino pubblico da anni non eroga più acqua, all’imbocco di Via Atinense nel capoluogo è sparito lo storico e fresco zampillo, sostituito da rubinetto a pressione.

Afa e caldo opprimente ? Si, ed allora ecco imporsi la necessità psico/fisica di dissetarsi in continuazione con un rigenerante sorso d’acqua fresca, bagnandosi nel contempo polsi e nuca. Lo suggeriscono i medici, ma lo reclamano soprattutto corpo e mente per combattere afa ed improvvisi colpi di sole o abbassamenti di pressione. Bere cioè come primo rimedio per il caldo assillante di questo fine luglio, in attesa di qualche rigenerante e tonificante pioggia di fine mese. Ci sono però segnali e situazioni di tutt’altro tipo, addirittura in controtendenza in fatto di approvvigionamenti idrici per le popolazioni. Vengono segnalati da Pozzilli e riguardano tanto il Comune capoluogo che la frazione Colle Grotte, o Tre Cappelle come dir si voglia. Scrivono infatti da Pozzilli : “All’imbocco di Via Atinense -si riferisce- c’era una volta un graditissimo zampillo d’acqua fresca che fuoriusciva dal fontanino pubblico. Anni addietro venne però sostituito da rubinetto a pressione e tale è rimasto. Il fontanino cioè c’é sempre, ma per fare uscire acqua occorre premere il pulsante. Ne consegue che fuoriesce acqua calda imbevibile e inadatta per rinfrescarsi, per cui occorre tenere premuto a lungo il pulsante perché finalmente esca acqua fresca, cosa però che avviene dopo tanto tempo. Perciò la riflessione : se era stato rimosso lo zampillo continuativo per evitare sprechi d’acqua, col rubinetto a pressione non si risparmia affatto acqua per quanto appena esposto ! Conseguentemente si suggerisce il ripristino del bello, simpatico e rinfrescante zampillo di una volta ad inizio dell’Atinense. In caso contrario, e specie nel periodo caldissimo, il fontanino è pochissimo o meglio nient’affatto utile !”. Dal Comune capoluogo alla frazione Colle Grotte (o Tre Cappelle), restando in tema di fontane pubbliche a Pozzilli, ancora su segnalazioni di comuni cittadini. “A Colle Grotte -informano in tanti- c’è addirittura di peggio in quanto a fontanino di pubblica utilità ! Sino a diversi anni addietro nella piccola borgata collinare situata lungo la provinciale per Conca Casale ed amministrativamente appartenente a Pozzilli c’era una graditissima fontana comunale che serviva anche come abbeveratoio per gli animali e per altre incombenze. Se ne servivano in tanti e la soddisfazione unanime era palpabile. Un brutto giorno però tale fontana pubblica venne tappata e da allora non vi fuoriesce più acqua ! Il motivo ? Nessuna spiegazione ufficiale al riguardo e in tanti pensarono che a monte ci fosse stata la necessità del risparmio idrico. Persiste tale carenza tant’è che la fontana delle Tre Cappelle continua a restare inesorabilmente tappata ed all’asciutto o tale fonte di pubblica utilità è stata addirittura dimenticata ed abbandonata ? Dai residenti di Colle Grotte si vorrebbe una risposta esauriente, ma soprattutto che dalla fontana della loro borgata tornasse finalmente a fuoriuscire acqua fresca, rinfrescante e rigenerante “. Si girano entrambe le segnalazioni ad istituzioni ed uffici preposti, dato che nel periodo -ma non solo nel periodo …- c’è tantissima necessità di bere per stare bene !