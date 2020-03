E’ deceduto nella serata di ieri l’anziano di Sesto Campano ricoverato allo “Spallanzani” di Roma. A confermare la triste e tragica notizia, è stato il sindaco del piccolo Comune molisano Luigi Paolone.

L’uomo era ricoverato da qualche tempo in un istituto di riabilitazione a Cassino. La sue condizioni di salute, già precarie, a causa di problemi cardio-respiratori, si erano aggravate inducendo il personale medico a sottoporlo a tampone che aveva dato esito positivo al Coronavirus.

Per tali ragioni, il pensionato venne trasferito con urgenza allo Spallanzani di Roma, facendo scattare il protocollo d’emergenza per impedire la diffusione del contagio. Restano in quarantena i familiari.