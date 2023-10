di Redazione

dall’Ordine dei Giornalisti del Molise giunge la seguente comunicazione

Il presidente del Tribunale di Campobasso Salvatore Casiello ha nominato questa mattina il Consiglio di Disciplina Territoriale, sulla scorta dei nominativi in numero doppio indicati dal Consiglio dell’Ordine regionale dei Giornalisti. Conferma per la segretaria uscente Mariagrazia Fascitelli, collega della Tgr Molise e neo presidente Vincenzo Di Gaetano, direttore responsabile di Tvi Molise. La norma, ricordiamo, prevede il più giovane di iscrizione nelle funzioni di segreteria organizzativa e il più anziano nella rappresentanza legale. Completano la rosa: Avv. Adolfo Celeste Menotti, avv. Ennio Cerio, Mons. avv. Gabriele Teti, Rita Iacobucci, Alessandra Longano, Stefano Ricci, Antonello Di Lella.

L’Odg Molise ringrazia i colleghi per la disponibilità e augura loro un ottimo lavoro in sinergia con l’Ordine regionale. Ai colleghi uscenti del Cdt, un enorme grazie per il profondo lavoro svolto nel triennio appena terminato.