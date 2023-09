di Magistrati del Molise

I Magistrati del Molise esprimono il loro cordoglio per la scomparsa dell’Avvocato Paride De Paola, già Magistrato per molti anni nel distretto del Molise, nell’ambito del quale e stato dapprima Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Isernia e poi Consigliere Pretore dirigente della stessa Pretura. Uomo di cultura poliedrica, come Magistrato si distinse per il rigore inflessibile nell’applicazione della Legge.