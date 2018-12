Grande entusiasmo per la cerimonia di premiazione “Storie di alternanza” organizzata nella mattinata di oggi presso l’Ente Camerale di P.za della Vittoria a Campobasso. L’iniziativa ha contribuito a mettere in luce i progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado. Quattro i premi assegnati agli studenti degli istituti molisani che hanno partecipato alla I sessione del bando (II semestre 2018):

Primo Classificato ex aequo categoria Licei: Video ALTERN ART dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cuoco – Manuppella” di Isernia: “L’idea chiave è stata quella di promuovere all’esterno l’estro creativo degli studenti contribuendo alla valorizzazione dei beni culturali. Gli alunni della sezione moda del Manuppella, all’interno della sede dell’Azienda Tessile molisana “Moda Impresa” hanno sperimentato le fasi ideative e progettuali di abiti e accessori moda e grazie alla collaborazione con gli esperti del settore hanno ideato e realizzato 30 abiti ispirati al mondo dell’arte, alla natura e alla “bellezza” e alle tradizioni molisane.

Gli alunni della sezione architettura-ambiente con la ricerca, l’ideazione e la progettazione di opere hanno ideato e allestito anche la mostra “Altern Art” presso la Galleria Spazio180. Infine i ragazzi della sezione metalli, ospitati dalla Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone, hanno appreso le vari fasi della fusione e ideato e realizzato sculture ispirate all’arte contemporanea. L’ISIS “Cuoco-Manuppella” si è distinto per la qualità generale del progetto, dei materiali forniti e del racconto; in particolare, è stata apprezzata la forte connessione con il territorio, nelle sue declinazioni dell’economia (settore tessile) e della forte e consolidata tradizione produttiva (fonderia di Agnone).”

Primo Classificato ex aequo categoria Licei: Video LA FORMAZIONE COME ESPERIENZA DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO del Liceo Statale “Giuseppe Maria Galanti” “Il progetto ha consentito ai 20 studenti della 3D Liceo Scienze Umane, grazie anche al coordinamento della Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti del Paesaggio del Molise, di acquisire conoscenze e competenze sui temi legati alla documentazione, inventariazione, catalogazione, nonché conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale specificamente sui parchi e giardini della città di Campobasso.

Il Liceo Galanti di Campobasso si è distinto per la qualità generale del progetto, dei materiali forniti e del racconto, per la ricchezza di immagini e per l’importanza della valorizzazione del patrimonio culturale, per una fruizione attuale e futura, attraverso l’uso delle più moderne tecnologie.”

Terzo Classificato categoria Licei: Video TUTTO PARTE DA TE dell’Istituto Superiore di Larino: “Il progetto nasce con la partecipazione della scuola alle attività legate ad un percorso di alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Larino. Adotta linguaggi tipicamente giovanili, veloci e rafforzati da immagini, e vuole suggerire, senza retorica o demagogia, comportamenti e stili di vita sani come un valore aggiunto per la vita di ognuno. Particolarmente apprezzati la creatività e originalità del video”.

Primo Classificato categoria Istituti Tecnici e Professionali: Video AGENZIA TURISTICA ON-LINE dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L.Pilla” di Campobasso: “L’idea nasce con l’avvio del corso turistico nel 2015/2016 e con la nascita dell’idea di una Startup, un’impresa innovativa di promozione turistica della regione Molise. Gli alunni hanno creato un piccolo business plan che sintetizza i contenuti e le caratteristiche del progetto imprenditoriale; l’attività è stata poi personalizzata con la creazione di un sito creato dagli alunni, simulando così un’agenzia online “[email protected]”.

Il progetto dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L.Pilla” si è distinto per la qualità generale del progetto, dei materiali forniti e del racconto; in particolare è stata apprezzata la forte connessione con il territorio, in termini di valorizzazione dei beni ambientali e culturali e la valenza del progetto in termini di stimolo all’autoimprenditorialità”.

Sono intervenuti alla cerimonia la Dott.ssa Rosa Ferro, Consigliere e Componente della Giunta della Camera di Commercio del Molise, i rappresentanti del partenariato istituzionale, gli studenti e gli Enti e le imprese che hanno scelto di supportare i giovani molisani, ospitandoli nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.